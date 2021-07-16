اتخاذ جملة من الإجراءات إثر مجلس وزاري مضيّق حول ولاية صفاقس..

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول دفع التنمية بولاية صفاقس وذلك بحضور عدد من الوزراء ووالي صفاقس أنيس الوسلاتي.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أن الحكومة اعتمدت على منهجية تشاركية في حوكمة ملف التنمية الجهوية تقوم بالأساس على التواصل المباشر مع الجهات من خلال تركيز فرق عمل حكومي تنقلت ميدانيا وكان لها عمل كبير مع الإطارات الجهوية، انتهى إلى مجموعة من التصورات والقرارات التي من شأنها أن تدفع مسيرة التنمية على مستوى الجهات، ليتم اثر ذلك تخصيص مجموعة من جلسات العمل لهذه الولايات.

وتقرر في نهاية هذا المجلس:

1. بخصوص تطوير ميناء الصخيرة:

– الإذن باستئناف دراسة المخطط المديري لتطوير ميناء الصخيرة لجعله قطبا مينائيا متخصصا في المواد البترولية والكيمياوية والبضائع الصلبة، على أن يتم نشر طلب عروض تطوير الميناء مباشرة بعد إتمام الدراسة وتخصيص الإعتمادات الضرورية لذلك.

2. بخصوص البيئة وجودة الحياة:

– الشروع في الغلق التدريجي لمصب عقارب والإسراع في إحداث مركز جهوي لتثمين النفايات والمساهمة في تمويل مشروع بلدي مشترك لتثمين النفايات بالجهة بمشاركة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. (9 بلديات)

– الإذن بإنجاز دراسة حول مجابهة التلوث واعادة تأهيل السواحل الشمالية لولاية صفاقس.

– الإذن بتخصيص اعتماد بمبلغ 200 أ.د لتهيئة منتزه ترفيهي بطينة.

3. بخصوص المشاريع البديلة:

– الإذن بالإنطلاق الفعلي في إنجاز مكونات القطب الإقتصادي البديل لمعمل “سياب” بصفاقس والمقدرة كلفته بحوالي 145 م.د.

4. بخصوص توسعة الميناء التجاري بصفاقس:

– المصادقة على مشروع المثال المديري للميناء التجاري بصفاقس الذي يهدف إلى تخصيص المحطات المينائية حسب تنوع الأنشطة ويأخذ بعين الاعتبار تحويل بعض الأنشطة إلى ميناء الصخيرة بعد تهيئته، وذلك من خلال:

 إنجاز أشغال صفقة هدم المخزن رقم 2 وتهيئة مسطحات الضفة الجنوبية للميناء.

 إتمام تركيز جهاز ثان للكشف بالأشعة وتوسعة فضاءات معاينة وتسليم الحاويات بالضفة الجنوبية للميناء.

 تخصيص الاعتمادات اللازمة لتحويل محطات الركاب إلى جزيرة قرقنة إلى المنطقة التي كانت تأوي النشاط البترولي سابقا بالميناء.

5. بخصوص تدعيم النقل الجوّي بالجهة:

– الإسراع في إنهاء دراسة للتخفيض أو الإعفاء من المعاليم المستوجبة المطبقة على شركات الطيران بمطار صفاقس، وذلك في إطار تنشيط الحركة الجوية بالمطار المذكور.

– تطوير الخط الجوي الذي يربط مطار صفاقس بفرنسا حال الانتهاء من جائحة كوفيد 19.

6. بخصوص مشروع المترو والنقل الحضري بصفاقس:

– الإذن بالانطلاق الفعلي في إنجاز شبكة مترو صفاقس، وذلك من خلال الإعلان عن طلب عروض دولي في غضون الثلاثية الرابعة لسنة 2021 لإنجاز المشروع في صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مع الدعوة إلى الإسراع في استكمال الملفات الفنية لتحرير حوزة المشروع والإسراع في استكمال اتفاقيات تحويل الشبكات مع مختلف المستلزمين تمهيدا للشروع في الأشغال.

– الإذن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالانطلاق في دراسة إحداث الخطوط الحديدية السريعة لأحواز صفاقس الشمالية والجنوبية وإنجاز محطة للنقل المتعدد الوسائط.

– الإذن بالانطلاق في نقل مستودعات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية واستغلال الفضاء في إحداث محطة.

7. بخصوص تعزيز الأسطول البحري لفكّ العزلة عن جزيرة قرقنة.

– تهيئة أرصفة الرسو الخاصة بها من نوعestacade بميناء سيدي يوسف وبموقع سيدي فرج لفكّ العزلة عن جزيرة قرقنة وتنشيط المنطقة السياحية، وذلك بحوالي 2 م.د.

– الإذن ببرمجة اقتناء سفينة ثانية خلال سنة 2022.

– الإذن ببرمجة اقتناء سفينة خاصة بالنقل الصحي ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.

8. بخصوص إنجاز المنطقة اللوجستية بقرقور:

– الإذن بإحداث شركة النهوض باللوجستية تتولى الإشراف على إنجاز الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية، بدءً بقرقور وبوشمة، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

9. بخصوص توفير المناطق الصناعية الكبرى والمندمجة بولاية صفاقس:

– الإذن للوكالة العقارية الصناعية للانطلاق في إجراءات تهيئة المنطقة الصناعية ضيعة زروق بمساحة حوالي 212 هك في أقرب الآجال.

10. بخصوص مشروع إنجاز المدينة الرياضية:

– دعوة وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني إلى برمجة إنجاز مشروع المدينة الرياضية بصفاقس على مراحل، والإذن بالانطلاق في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بتركيز ملعب يتسع لـ 40 ألف متفرج، ثم إنشاء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات، يليها مسبح أولمبي.

11. مجال الصحة:

– دعم مراكز تصفية الكلى بالمؤسسات الصحية بولاية صفاقس بـ 45 آلة لتصفية الدم وألة مركزية لمعالجة مياه (المستشفى الجامعي الهادي شاكر، 22 آلة – بئر علي، 4 آلات – المحرس، 5 آلات – قرقنة، آلتان – جبنيانة، 9 آلات ومركزية – ساقية الدائر، آلتان).

– إعطاء الإذن بتسديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بكلفة جملية تناهز 19 م.د.

– إعطاء الإذن بتسديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تناهز 5 م.د.

12. مجال الثقافة:

– الإذن لوزارة الشؤون الثقافية بإعداد الدراسات الازمة لإنجاز مدينة ثقافية بمدينة صفاقس بالتنسيق مع بلدية المكان، تتكون من:

 مركز فنون درامية مع إقامة فنية بقيمة 4.5 م.د.

 مركز ثقافي تحت مدارج المسرح الصيفي بكلفة تقديرية 1.5 م.د.

 رواق للفنون بكلفة تقديرية 1 م.د.

13. بخصوص دفع الاستثمار الخاص:

– إحداث خط تمويل بقيمة 20 م.د لدى المجلس الجهوي يصرف في مجال التنمية والاستثمار، وذلك لفائدة المعتمديات الأقل حظا، يخصص لمشاريع البنية التحتية، من جهة، ولتشجيع الفلاحين والبحارة الشبان ومساعدتهم على اقتناء المعدات اللازمة لممارسة نشاطهم، من جهة أخرى.

– إسناد 2000 قرض لدفع الاستثمار الخاص بمختلف مناطق الولاية وتكليف المندوبية العامة للتنمية الجهوية بإعداد دراسات الجدوى اللازمة ومرافقة مسار إنجازها، يتم تمويلها عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار برنامج يتكفل به المجلس الجهوي.

14. مجال التشغيل:

– سدّ الشغورات بالمؤسسات البترولية والطاقية بالجهة في إطار تلبية حاجياتها، من جهة، وانفتاحها على محيطها، من جهة أخرى.

– ضبط برامج ومجالات تدخّل شركة البيئة والغراسات والبستنة بصفاقس، بما من شأنه أن يساعد على تفعيل نشاطها وخلق مواطن شغل إضافية، خاصة بالمعتمديات التي توجد بها مؤسسات إنتاج الطاقة والمنتوجات الكيميائية…

– دعوة مؤسسات إنتاج الطاقة المنتصبة بالجهة إلى المساهمة في مجهودات التشغيل حسب الحاجيات الفعلية، سواء بصفة مباشرة أو عبر شركات المناولة المتعاقدة معها.

– سدّ الشغورات بالمؤسسات والمصالح العمومية بالجهة، وخاصة الراجعة بالنظر إلى وزارات التربية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون المحلية والبيئة.

– الإذن بتحويل اعتماد سنوي قدره 5 م.د لفائدة المجلس الجهوي تصرف بعنوان التنمية بجزيرة قرقنة في إطار تفعيل اتفاق 23 سبتمبر 2016 حول التنمية بجزيرة قرقنة.

15. بخصوص مشاريع تحلية المياه:

– الإذن بالانطلاق في مشروع تحلية مياه البحر بصفاقس في منتصف شهر أوت 2021 بطاقة 100 ألف م3، على أن ينتهي القسط الأول منه في سنة 2024 وكامل المشروع بحلول سنة 2035.

– الإذن بالإعلان عن طلب العروض لمشروع تحلية المياه الجوفية بقرقنة خلال شهر أوت 2021.