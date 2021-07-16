مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة ونظيره الإيطالي، ومواجهة فيروس كورونا من أبرز محاورها

جرت، عصر اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، برئيس الجمهورية الايطالية، سارجيو ماتاريلا.

وتناولت هذه المحادثة، العلاقات التاريخية بين البلدين، ومتابعة نتائج زيارة رئيس الدولة إلى روما يومي 16 و17 جوان الماضي، والتي “تركت أثرا إيجابيا في العلاقات الثنائية، سيتمّ تجسيمه في الأيام القليلة القادمة”، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.

وبحسب البلاغ، توجّه رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بخالص الشكر لإيطاليا، قيادة وشعبا، على وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة جائحة كورونا، عبر توفير معدات ومستلزمات طبية متنوّعة، وصل جزء منها صباح اليوم الجمعة.

من جانبه، أشار الرئيس سارجيو ماتاريلا إلى أن إيطاليا “لن تنسى وقوف تونس إلى جانبها عند اشتداد الأزمة الصحية في السنة الفارطة، وقرار رئيس الجمهورية بإرسال إطارات طبية وشبه طبية لتقديم المساعدة”.

وأكّد الرئيس الايطالي أن بلاده ، بدورها، “لن تدّخر جهدا في دعم تونس”، مضيفا أنه “سيتمّ توجيه كميات مهمّة من جرعات اللقاح ضدّ فيروس كورونا الى تونس بعد إبرام اتفاق في الغرض، خلال الأسبوع القادم، بين وزارة الصحة الإيطالية وإحدى الشركات المصنّعة لهذه اللقاحات”.

وأثنى رئيس الجمهورية على موقف الرئيس الإيطالي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تترجم، مجددا، متانة الروابط الراسخة بين البلدين والتطلع المشترك نحو مستقبل أفضل وآفاق أرحب للصداقة والتعاون بين الشعبين التونسي والإيطالي.