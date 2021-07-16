المنستير/كورونا: تلقيح 16 بالمائة من المواطنين بالجرعة الأولى وأكثر من 7 بالمائة بالجرعة الثانية

سجلت الجهة الصحية بالمنستير نسبة تغطية بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، بلغت 15 فاصل 75 في المائة، مقابل نسبة 7 فاصل 11 في المائة بالنسبة للتطعيم بالجرعة الثانية من التلقيح، خلال الفترة 13 مارس 2021-15 جويلية 2021، وفق ما أعلنت عنه اليوم الجمعة، الإدارة الجهوية للصحة.

وأمكن منذ انطلاق عملية التلقيح على مستوى المركز الجهوي عدد 1 للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير ثم بقية المراكز الجهوية بكلّ من قصر هلال والمكنين وجمال ومع الفريق المتنقل تلقيح، مجموع 94 ألفا و690 شخصا بالجرعة الأولى، من بينهم 401 من الأشخاص الذين تلقوا هذه الجرعة يوم أمس، و42 ألفا و754 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، من بينهم 2013 شخصا وقع تلقيحهم أمس، حسب ذات المصدر.

وسبق أن وقع خلال يوم واحد (الثلاثاء 13 جويلية الجاري)، تلقيح 3303 من الأشخاص بالجرعة الثانية، وهو رقم غير مسبوق وطنيا، حسب المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة. ولم يقع يومها تلقيح أي شخص بالجرعة الأولى من التلقيح.