نابل: عدد الوفيات بفيروس “كورونا” بالجهة يتخطى عتبة الألف وفاة

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس “كورونا” بولاية نابل، منذ بداية انتشار الجائحة، عتبة الألف حالة وفاة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 1002 حالة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تسجيل 644 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك على إثر القيام بـ2561 تحليلا مخبريا، حيث قدرت نسبة التحاليل الإيجابية بـ25 بالمائة، مشيرا إلى ان مجموع الحالات النشيطة سجل تراجعا طفيفا، حيث بلغ 9511 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28827 شخصا.

وأبرز السليمي، ان عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية، بلغ 282 حالة إيواء، حيث بلغت نسبة استغلال أسرة الأوكسيجين 125 بالمائة بالقطاع العام، و200 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الإنعاش 90 بالمائة بالقطاع العام، مقابل 87 بالمائة بالقطاع الخاص.