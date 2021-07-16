توننداكس ينهي معاملات الجمعة على ارتفاع بنسبة 54ر0 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة تونس “توننداكس” معاملات، الجمعة، على ارتفاع ب 54ر0 بالمائة، بعد تراجع لازمه على امتداد خمس حصص متتالية، مدركا النقطة 0ر7266، وسط حجم تداول ضئيل ناهز 8ر1 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم بنك تونس والإمارات قائمة الارتفاعات مسجلا زيادة بنسبة 4ر4 بالمائة وسعر 100ر7 دينار، دون تسجيل أي تداول.

وتطور سهم الشركة التونسية لصناعة الورق بنسبة 9ر5 بالمائة وسعر 500ر2 دينار، وسط حجم تداول ناهز 297 ألف دينار.

ويعد سهم المغازة العامة الأكثر تراجعا خلال الحصة بنسبة 5ر4 بالمائة وسعر 200ر18 دينار، دون تسجيل أي تداول، تبعه سهم البطارية التونسية أسد الذي تقهقر بنسبة 9ر1 بالمائة وسعر 710ر4 بالمائة.

وكان سهم اوروسيكل الأكثر تداولا، مستحوذا على أرباح بقيمة 655 ألف دينار، أي بنسبة 37 بالمائة من حجم المبادلات، وانهى الحصة على ارتفاع بنسبة 1ر1 بالمائة وسعر 000ر30 دينار.