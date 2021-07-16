عاجل: 205 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا..

اعلنت وزارة الصحة في تحيين لها للحالة الوبائية بالبلاد عن تسجيل 205 حالة وفاة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الأخيرة وتسجيل 6787 إصابة جديدة .

وكشف بلاغ لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 6 آلاف و787 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 22 ألفا و403 تحليلا مخبريا .

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي 5 آلاف و145 شخصا من الفيروس. وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء، 424 ألفا و786 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا، وفق ذات الإحصائيات، 30,30 %.

وجاء في إحصائيات مرفقة بنص البلاغ اليومي أن المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة تتكفل حاليا بـ 4830 مريضا، يقيم 671 شخصا منهم في أقسام العناية المركزة، و164 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.