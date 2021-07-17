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اتخاذ إجراءات وقائية خاصة بفترة العيد: رئاسة الحكومة توضّح

2021/07/17 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ، أن اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والتي انعقدت بتاريخ 8 جويلية 2021 تحت إشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي، اتخذت جملة من الاجراءات انطلق تطبيقها من يوم الثامن من شهر جويلية وتتواصل الى غاية آخر يوم من هذا الشهر أي 31 جويلية2021.

ويأتي هذا التوضيح، حسب رئاسة الحكومة، على اثر تداول أخبار حول عدم اتخاذ اجراءات وقائية من فيروس كورونا، خاصة بفترة عيد الاضحى.

وأضافت رئاسة الحكومة أنّها سبق وأصدرت بلاغا في الغرض يتضمن كل الاجراءات المتخذة.

وأعلنت أنّ اللجنة ستعقد في أواخر شهر جويلية اجتماعها الدوري لتقييم مدى فاعلية الاجراءات المتخذة والنظر في تشديدها او التخفيف منها بالنظر الى تطور الوضع الوبائي.

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