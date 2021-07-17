مدنين: 3 وفيات و 499 إصابة جديدة بفيروس كورنا‎‎

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بمدنين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3 وفيات بفيروس كورونا لأشخاص تجاوزت أعمارهم الـ 70 سنة، حسب ما أكده مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، بمدنين لمراسلة “الجوهرة أف أم”.

كما تم أيضا تسجيل 499 إصابة جديدة بالفيروس، فيما ارتفعت حالات الشفاء بـ 350 حالة .

ويقيم حاليا 133 شخصا بمختلف المستشفيات العمومية بالجهة في حين يقيم 109 شخصا بمختلف المصحات الخاصة.