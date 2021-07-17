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وصول طائرة عسكرية فرنسية محمّلة بالاوكسيجين

2021/07/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

حلت، صباح اليوم السبت 17 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية فرنسية محملة بالأوكسجين وذلك في إطار مساهمة الجمهورية الفرنسية في معاضدة جهود تونس لمواجهة جائحة كوفيد-19، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقد حضر مراسم التسلم فوزي المهدي، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وأندري باران، سفير الجمهورية الفرنسية بتونس.

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