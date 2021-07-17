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هام: أخصائي في علم المناعة يدعو الملقحين بجرعة واحدة بسبب اصابتهم بكورونا للقيام بتحليل للمناعة

2021/07/17 أهم الأخبار, المصدر مع وات, متفرقات

دعا الاخصائي في علم الفيروسات، أمين سليم، اليوم السبت، الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 وتلقوا جرعة واحدة من التلقيح الى إجراء تحليل مناعة بعد انقضاء 6 أشهر من تلقي التطعيم للتثبت من وجود أجسام مضادة تؤكد اكتسابهم للمناعة.
ولفت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الإصابة بالفيروس تمنح مناعة لدى الشخص المصاب وتمكن جرعة التطعيم من تحفيزها.
وأشار إلى أن جرعة واحدة من اللقاح ضد كوفيد-19 لدى الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس تعد غير كافية ولذلك استوجب تطعيمهم بجرعة ثانية.
وبيّن أن التأخير الحاصل في تطعيم بعض الأشخاص بالجرعة الثانية يعود الى محدودية عدد التلاقيح المتوفرة.
وبيّن أن تطعيم الأشخاص الذي يعانون من الإصابة بكوفيد-19 ولم يتم التفطن لهم لا يشكل خطرا على حياتهم بل بالعكس يكون عاملا إيجابيا لهم.

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