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الكويت تخصص جسرا جويا لإمداد تونس بالأوكسيجين

2021/07/18 أخبار, المصدر, مجتمع

جرت، عصر اليوم الأحد 18 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وهنّأ رئيس الجمهورية، بالمناسبة، صاحب السمو أمير دولة الكويت بعودته إلى أرض الوطن سالما، سائلا الله تعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.
كما مثلت هذه المحادثة فرصة لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتوجّه رئيس الجمهورية بجزيل الشكر لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، على مبادرتها النبيلة بدعم جهود تونس في مواجهة تفشي جائحة كوفيد 19.
وأثنى، في هذا الإطار، على قرار الكويت تخصيص جسر جوي، بداية من يوم غد الاثنين 19 جويلية 2021، لتزويد تونس بالأكسجين.
ومن جانبه، أكّد صاحب السموّ أمير دولة الكويت على أن بلاده ستواصل القيام بدورها الطبيعي مع أشقائها في تونس لشدّ أزرهم والوقوف إلى جانبهم.

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