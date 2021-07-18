وصول 324 ألف جرعة جديدة من تلقيح أسترازينيكا في إطار مبادرة كوفاكس

أشرف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي اليوم الأحد 18 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولى على تسلم شحنة جديدة تتضمن 324 ألف جرعة تلقيح من نوع أسترازينيكا وذلك في إطار مبادرة كوفاكس وقد حضر هذا الموكب كل من ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس وصندوق الأمم المتخدة للطفولة بتونس إلى جانب سفير فرنسا بتونس.

وقد ثمن وزير الصحة بالمناسبة الجهود الأممية ودعم البلدان الصديقة لتونس وفي مقدمتها فرنسا التي ساهمت في حصول تونس على هذه الشحنة من التلاقيح، في مجابهة جائحة كوفيد-19 وخاصة من خلال توفير الكميات اللازمة من التلاقيح المضادة لهذا الوباء.