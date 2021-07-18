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رئاسة الجمهورية: كميات من الأكسجين ومعدات طبية ستصل تونس سيتم توزيعها توزيعا عادلا

2021/07/18 أخبار, المصدر, متفرقات

اعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها انه بعد اتصالات مكثفة مع عدد من مسؤولي الدول الشقيقة، ستصل إلى تونس، خلال الساعات القادمة، شاحنتان قادمتان من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محملتان بالأكسجين.

كما ستتواصل، بداية من يوم غد الاثنين 19 جويلية 2021، مبادرة دول شقيقة وصديقة بإرسال صهاريج أكسجين، فضلا عن الجهد غير المسبوق للتونسيين بالخارج لتوجيه ما تم تجمعيه من معدات طبية وآلات تنفس وتجهيزات أكسجين إلى تونس.

وتؤكد رئاسة الجمهورية على أنه سيتم توزيع مختلف هذه المعدات والكميات من الأكسجين توزيعا عادلا بناء على دراسات علمية وتحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية.

وسيتابع رئيس الجمهورية اتصالاته بصفة مكثفة ودون انقطاع مع الأطراف الوطنية الصادقة ومع قادة الدول الشقيقة والصديقة حتى يقع إيصال المعدات والتلاقيح والأكسجين إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.

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