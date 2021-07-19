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البنك المركزي يدعو إلى ضرورة تأمين استمرارية عمليات السحب من الموزّعات الآليّة للأوراق النقديّة خلال عطلة عيد الإضحى

2021/07/19 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

دعا البنك المركزي التونسي في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين، المديرين العامّين للبنوك والرئيس المدير العام للديّوان الوطني للبريد إلى اتخّاذ الإجراءات الضّروريّة لتأمين استمرارية عمليّات السّحب من الموزّعات الآليّة للأوراق النقديّة وعمليات الدفع الالكتروني وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خلال عطلة عيد الإضحى

كما دعا إلى إتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية والدفع الالكتروني خلال فترة الحجر الصحي الشامل أو الموجه بالمناطق التي ترتفع بها حالات عدوى فيروس كوفيد 19 المقررة من طرف مصالح رئاسة الحكومة

وشدد على ضرورة تأمين التزويد المستمرّ للموزعات الآلية للأوراق النقدية والسّهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الالكتروني، علاوة عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن.

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