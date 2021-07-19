توزر: تسجيل 6 وفيات و63 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت ولاية توزر خلال ال24 ساعة الماضية 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بمعدل حالة وفاة واحدة في أقسام الكوفيد بتوزر ونفطة ودقاش وحالة وفاة في قسم الإنعاش والخامسة في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتوزر والسادسة بمنزل أحد المصابين، ما يرفع اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 201 حالة وفاة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 143 تحليلا مخبريا وردت نتائجها مساء أمس الاحد على المصالح الصحية ليرتفع اجمالي الحالات الإيجابية المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار جائحة “كورونا” الى 10208 حالات تعافى وما يزال 790 شخصا آخر حاملا للفيروس حاليا.

ويبلغ عدد المصابين المقيميبن في المستشفيات 35 مصابا منهم 5 مصابين في قسم الإنعاش الطبي و18 مصابا في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و6 مصابين في كل من قسمي كوفيد بمستشفى نفطة ومستشفى دقاش.

وتلقى مجموع 14063 شخصا التطعيم ضد فيروس “كورونا” منهم 7108 اشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.