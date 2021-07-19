قرابة 914 ألف شخص يستكملون تلاقيحهم ضد فيروس كورونا بتاريخ 17 جويلية الجاري

استكمل 913 ألفا و73 شخصا تلاقيحهم ضد فيروس كورونا، أمس الأحد الموافق لليوم 128 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ، حسب أخر الاحصائيات التي نشرتها اليوم الاثنين وزارة الصحة على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وقد تلقى 802 ألفا و124 شخصا جرعتين من التطعيم في حين تلقى 110 آلاف و952 شخصا ممن سبق لهم الإصابة بالفيروس جرعة واحدة، ليبلغ العدد الإجمالي للتلاقيح المستعملة مليونين اثنين و385 ألفا و176 جرعة.

وتم يوم أمس الأحد تطعيم 37 ألفا و600 وشخصين، وارتفع بذلك إلى مليون و583 ألفا و52 شخصا عدد من تلقوا الجرعة الأولى من أحد التلاقيح المضادة للفيروس فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية إلى 802 ألفا و124 مطعما.

وفي المقابل بلغ هدد المسجلين في منظومة ” إيفاكس” للحصول على التلقيح 3 ملايين و538 ألفا و909 شخصا.

‏‏ ‏‏وجدّد وزارة الصحة في هذا السياق، دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات التالية : على ?www.?evax.tn

أو على الرقم الأخضر 80.10.20.21 أو عبر SMS فيه evax على 85.355 ‏أو عبر الضغط على #2021*.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت بتاريخ 17 جويلية الجاري 173 حالة وفاة مبلغ عنها جراء الفيروس و5435 إصابة جديدة به بما يرفع عدد الوفيات إلى 17527 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 546233 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس في تونس في مارس 2020.