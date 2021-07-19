توزر: القبض على امراة وابنها من أجل ترويج مواد مخدرة وتغيير العملة بالتعامل مع أطراف أجنبية

تم صباح اليوم الاثنين إحالة امراة في الخمسين من عمرها وابنها على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر، بعد ان ألقت عليهما القبض الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر الى منطقة الامن الوطني بتوزر، على اثر عملية مداهمة لمنزلهما الكائن في مدينة نفطة، مساء السبت الماضي وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني ل(وات) أن المراة عرفت لدى أجوارها منذ فترة بترويج مواد مخدرة وخاصة مخدر الزطلة وتغيير العملة بالتعامل مع شبكة تنشط بين تونس وبلد مجاور، وتم حجز كمية من المواد المخدرة الى جانب مبلغ مالي يفوق الالف دينار، وقع تسليمه الى البنك المركزي من أجل التثبت ان كانت عملة صحيحة أم مزورة.

وشملت أنشطة الوحدات الأمنية كذلك يومي السبت والأحد الماضيين إيقاف 09 أشخاص مفتش عنهم لدى العدالة في تهم السرقة وعمليات السطو “البراكاج” وحجز 24 بطاقة رمادية من أجل مخالفة مقتضيات حجر الجولان وتحرير 95 مخالفة في عدم ارتداء الكمامة.