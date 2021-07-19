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نابل: تسجيل 7 وفيات يومي الاحد والاثنين و 194 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/19 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية نابل يومي الاحد 18 والاثنين 19 جويلية 7 وفيات لاشخاص تتراوح اعمارهم بين 51 و 87 سنة من معتمديات قربة ونابل والحمامات بالاضافة الى تسجيل 194 اصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 667 تحليلا اجريت امس الاحد بالمخابر والعيادات الطبية والصيدليات الخاصة وفق اخر تحيين اصدرته الادارة الجهوية للصحة بنابل على موقعها الرسمي.
وتشير احصائيات الادارة الجهوية للصحة الى ان عدد الوفيات المبلغ عنها منذ بداية الجائحة تجاوز عتبة الالف وفاة بمجموع 1030 وفاة. وتطور عدد الاصابات المكتشفة ليصل اليوم 40422 اصابة.
وابرزت من جهة اخرى ان 30447 شخصا تجاوزوا مرحلة نقل العدوى في حين قدر عدد الحالات النشيطة ب8945 شخصا.

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