رئيس الجمهورية يقرر تمتيع 1764 سجينا بعفو خاص

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أعمال لجنة العفو الخاص ولجنة السراح الشرطي أفضت إلى قبول 1764 مطلب عفو

2021/07/19 أخبار, المصدر, مجتمع

أفضت أعمال لجنة العفو الخاص، بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل، في إطار جلساتها المنعقدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى قبول 1764 مطلب عفو، مكنت من الإفراج عن 443 سجينا، بعد أن حظيت بالموافقة من رئيس الجمهورية.

كما أسفرت أعمال لجنة السراح الشرطي، إلى إصدار قرارات من وزيرة العدل بالنيابة، تم بموجبها الإفراج عن 660 سجينا بمناسبة عيد الاضحى، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة العدل.

وأكدت الوزارة، أن نتائج العفو الخاص والسراح الشرطي لا تكتسي أهمية على المستوى الفردي فحسب، بل لها كذلك انعكاسات إيجابية على وضعية المؤسسات السجنية، والحد من نسبة الاكتظاظ، خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب جراء جائحة كورونا، وما يتم بذله من جهود للحيلولة دون تسرب العدوى، والتحكم في حالات الحجر الصحي داخل السجون.

وجاء في نص البلاغ، أن وزيرة العدل بالنيابة اقترحت على رئيس الجمهورية الإذن للجنة العفو الخاص، بعقد دورة خاصة للعفو خارج الآجال المعهودة، قصد التوقي من مزيد حدوث إصابات بالكوفيد 19.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر اليوم الاثنين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، منح عفو خاص لفائدة 1764 محكوما عليهم، مما سيُفضي إلى سراح 443 سجينا منهم، والحط من العقوبة بالنسبة للآخرين.

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