حركة سير قطارات خط الضاحية الجنوبية للعاصمة ستكون بمعدل قطار كل ساعة خلال عيد الأضحى

أعلنت الشركة الوطنية للسّكك الحديدية التونسية، الاثنين، أنّ حركة سير قطارات نقل المسافرين على الضاحية الجنوبية للعاصمة، تونس – الرياض، ستكون بمعدّل قطار كل ساعة في الاتجاهين من الساعة 5 و 30 دقيقة الى الساعة 18 و30 دقيقة وذلك في اطار تأمين الحد الأدنى من السفرات وضمان استمرارية المرفق العام خلال عيد الأضحى المبارك

وأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها بان اول قطار سينطلق من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 30 دقيقية على ان تكون آخر رحلة من تونس في اتجاه الرياض على الساعة 18 و30 دق، وهو نفس التوقيت بالنسبة للرحلات في .الاتجاه المعاكس اي من الرياض في اتجاه محطة تونس

وذكرت الشركة في هذا الصدد، حرفاءها بإجبارية الاستظهار بالتراخيص القانونية للتنقل، مجددة دعوتها لهم، بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من عدوى كوفيد 19- و خاصة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات وعلى متن القطارات وتعقيم اليدين بصفة دورية حفاظا على سلامة الجميع..