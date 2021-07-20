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سليانة: تسجيل 3 حالات وفاة و110 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

2021/07/20 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة، أمس الإثنين، 3 حالات وفاة و110 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 387 حالة، والإصابات إلى 11764 إصابة مؤكدة وذلك منذ بداية انتشار الجائحة، وفق آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة.
وتتوزع الإصابات الجديدة، بين 34 بسليانة المدينة، و4 ببرقو، و17 بقعفور، و7 ببوعرادة، و15 بالروحية، و20 بالكريب، و3 بالعروسة، و4 بسيدي بورويس.
وتبلغ حاليّا، حالات الإيواء، بالمستشفى الجهوي بسليانة 34 حالة، منها 8 بالانعاش، إلى جانب 82 بالمستشفيات المحلية.

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