المنستير: 5 وفيات و130 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال يوم واحد

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير، منذ بداية الجائحة وإلى غاية 18 جويلية الجاري، إلى 666 وفاة، منها 5 وفيات جديدة، وإلى 31 ألفا و992 إصابة، من بينها 130 إصابة إضافية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها، الثلاثاء، الإدارة الجهوية للصحة.

وتواصل تراجع الحالات النشطة إلى 8567 حالة نشطة، مقابل 8634 حالة نشطة بتاريخ 17 جويلية الجاري، و8756 حالة نشطة إلى غاية 16 جويلية الجاري. وارتفع، في المقابل، عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمستشفيات بتاريخ 18 جويلية الجاري، إلى 280 حالة، مقابل 278 حالة مقيمة بمستشفيات الجهة ومصحاتها الخاصة إلى حدّ 17 جويلية الجاري.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير خلال الأسبوعين المنصرمين، وإلى غاية 18 جويلية الجاري، معدل 905 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن. وتسجل كلّ معتمديات الجهة، البالغ عددها 13 معتمدية، إصابات تفوق 500 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن. وتتراوح الإصابات بين 1387 إصابة بمعتمدية البقالطة و539 إصابة بمعتمدية بني حسان. وتصنف ولاية المنستير وجميع معتمدياتها كمناطق ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا.

وتطور، من ناحية أخرى، العدد الجملي لحالات التعافي إلى 22 ألفا و759 حالة، منها 195 حالة إضافية في المدّة المتراوحة بين 15 مارس 2020 و18 جويلية 2021، ومجموع عدد الملقحين إلى 98 ألفا و386 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، و47 ألفا و992 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، أي بنسبة تغطية جهوية بالجرعة الأولى بلغت 16 فاصل 36 في المائة، وبالجرعة الثانية 7 فاصل 98 في المائة خلال الفترة 13 مارس 2021-18 جويلية 2021.