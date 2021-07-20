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رئيس الحكومة يؤدي زيارة تفقدية لمستشفى عبد الرحمان مامي باريانة

2021/07/20 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أدى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في أول أيام عيد الاضحى المبارك، زيارة تفقدية إلى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة للاطلاع على استعدادات الإطار الطبي وجهوده في التكفل بمرضى الكوفيد-19، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وشدد المشيشي، بالمناسبة، على أن البلاد في حالة حرب للتصدي لهذه الجائحة، وهو ما يقتضي مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع، داعيا إلى إلغاء كل العطل السنوية والاستعانة بكل الطواقم الطبية والتجند في سبيل إنقاذ أرواح التونسيين في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها تونس.

كما أثنى رئيس الحكومة، على مجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي في الإحاطة بمرضى الكوفيد-19، ومرابطتهم بأقسام المستشفى بعيدا عن عائلاتهم خلال أول أيام العيد، وفق نص البلاغ.

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