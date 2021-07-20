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بنزرت :تطعيم 1244 شخصا اليوم بجرعة اولى من التلقيح ضد فيروس كورونا

2021/07/20 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا جرعة اولى من التطعيم ضد فيروس كورونا بالمركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة ،في اطار اليوم الاول من فعاليات الايام المفتوحة للتلقيح 1244 شخصا ممن كانت اعمارهم 18سنة فما فوق ومسجلين ضمن المنصات الوطنية المخصصة للغرض ،وفق ما افاد به /وات/ المدير الجهوي للصحة ببنزرت ،جمال الدين السعيداني .

وقال ان الرقم الاجمالي لليوم الثلاثاء يعتبر قياسيا للفريق الطبي وشبه الطبي العامل بالمكان، مفيدا ان عدد الملقحين توزع الى 974 شخصا تلقوا جرعة اولى من التلقيح “سينوفارم” ،و 270 شخصا تلقوا جرعة اولى من التلقيح “استرازينكا”.

وقد شهد المركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب سيدي سالم ببنزرت على غرار بقية جهات البلاد اكتظاظا شديدا واقبالا غير مسبوق من قبل جميع الشرائح والفئات للحصول على جرعة اولى من التطعيم ظهر اليوم ، قابلته مجهودات مضنية من قبل اعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة لتمكين الحشد الغفير من التلقيح بمعية الاطار الطبي وشبه الطبي والاداري المكلف بالمكان والتابع للادارة الجهوية للصحة ، الى جانب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ،وخلية اليقظة والترصد الطبي ببنزرت .

يشار الى ان العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الاولى بالجهة الصحية ببنزرت بجميع مراكز التلقيح ارتفع الى حدود 70684 شخصا، بينما العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية بالجهة بلغ 33385 شخصا

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