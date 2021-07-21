زغوان : تسجيل 7 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـساعات 24 الأخيرة

سجّلت ولاية زغوان خلال الـساعات 24 الأخيرة 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ، ارتفع على إثرها عدد الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 342 حالة منها91 وفاة تم تسجيلها منذ بداية شهرجويلية الجاري .

وذكر المدير الجهوي للصحّة سهيل بالي في تصريح لـ( وات) ، أنه تم أيضا تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس بلغ بموجبها إجمالي الإصابات 8630 منها 715 حالة نشيطة .

وأضاف بالي أنه رغم التراجع النسبي في نسق الإصابات ، فإن الوضع الوبائي لازال يشكّل خطرا على حياة المواطنين نظرا لاستقرار أغلب المؤشرات في مستويات عالية ، حيث تتجاوز نسبة التحاليل الإيجابية الأربعين بالمائة ، ورغم تسجيل تراجع طفيف كذلك في عدد الإصابات لكل 100 ألف ساكن ، من 668 إلى 576 حالة إلا أن نسبتها تبقى مرتفعة جدا، وهو ما يستوجب مزيد تكاتف جهود كافة الأطراف المتدخلة والتنسيق فيما بينها لإحكام السيطرة على انتشار الوباء، لافتا إلى أن توفير اللقاح بالقدر المطلوب وإقبال المواطنين على عملية التطعيم ستساهم بصورة كبيرة في الحد من خطورة الوباء مشيرا في هذا السياق أن المصالح الصحية في الجهة تمكنت خلال اليوم المفتوح للتلقيح من تطعيم 1274 مواطنا.