المنستير-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و337 إصابة إضافية وإحصاء 8375 حالة نشيطة

سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير 4 وفيات جديدة و337 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” المستجد ارتفع بموجبها مجموع الوفيات إلى 669 وفاة، ومجموع الاصابات إلى 32 ألفا و335 إصابة خلال الفترة مارس 2020-19 جويلية 2021، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها، اليوم الأربعاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتراجع عدد الحالات النشيطة، إلى غاية 19 جويلية الجاري، إلى 8375 حالة مقابل 8567 حالة نشطة بتاريخ 18 جويلية 2021. ويقيم بالمستشفيات والمصحات الخاصة 275 مصابا بفيروس “كورونا” المستجد وذلك إلى غاية 19 جويلية الجاري، حيث بلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” 95.5 في المائة.

وحافظت ولاية المنستير على مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجلة خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 19 جويلية الجاري 863 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، في حين تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى المعتمديات بين 482 إصابة بقصر هلال و1428 إصابة بالوردانين. وتصنف جميع معتمديات ولاية المنستير ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا.

هذا وشهدت الجهة، على مستوى حالات التعافي، شفاء 519 حالة إضافية، ارتفع إثرها مجموع حالات التعافي إلى 23 ألفا و291 حالة شفاء.