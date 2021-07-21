جندوبة: الإدارة الجهوية للصحة تؤكد عدم وجود نقص في كميات الأوكسيجين بكل مستشفيات الجهة

فنّدت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، اليوم الاربعاء، مخاوف عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني من وجود نقص في كميات الأوكسيجين بكافة مستشفيات الجهة، مؤكدة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية “عدم وجود نقص في كميات الأوكسيجين بكل مستشفيات الجهة”.

واستعرضت الإدارة الجهوية، في ذات البلاغ، الكميات المتوفرة بعد ظهر اليوم الاربعاء بالمستشفيين الجهويين بطبرقة وجندوبة والمستشفيات المحلية بكل من عين دراهم وغار الدماء وبوسالم وفرنانة، موضحة أن الكميات الموضوعة على ذمة هذه المستشفيات متوفرة بنسب متفاوتة تصل إلى 40 بالمائة من حاجياتها، فضلا عن أنها خاضعة للمتابعة والتعبئة المستمرة، وتتم متابعتها عن بعد من قبل سلطة الإشراف والشركة المزودة، وأن “أي خلل يحصل تتم معالجته بشكل فوري”.

وكان عدد من المرضى ونشطاء بالمجتمع المدني قد عبروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من النقص المسجل في مادة الأوكسيجين، لاسيما في ظل الارتفاع غير المسبوق في عدد المقيمين بأقسام الكوفيد، والذين هم في حاجة الى الأاوكسيجين، والذين ناهز 145 مصابا موزعين على كافة مستشفيات الجهة، فضلا عن تصاعد موجة العدوى، والتي خلفت الى حد يوم الاثنين المنقضي ومنذ بداية الجائحة أكثر من 12370 مصابا و445 حالة وفاة.

وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة قد حذرت في أحد اجتماعاتها المنعقدة بمقر الولاية بداية شهر جويلية الجاري، من إمكانية تسجيل خزانات مستشفيات الجهة نقصا في كميات الأوكسيجين، وهو ما استوجب تعبئتها وتدارك الوضع.