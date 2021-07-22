نابل: تسجيل 39 حالة وفاة مبلغ عنها من 18 الى 21 جويلية وارتفاع العدد الجملي للوفيات الى 1069 حالة

بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها خلال الفترة من 18 الى 21 جويلية بولاية نابل 39 حالة وفاة ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة الى 1069 حالة وفاة، وفق ما اعلنت عنه الادارة الجهوية للصحة على موقعها الرسمي.

واشارت الادارة الجهوية للصحة في تقاريرها الاحصائية الاخيرة الى ان عدد الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة ارتفع ليبلغ 41174 اصابة بعد الاعلان عن 194 اصابة جديدة يوم 18 جويلية و511 اصابة يوم 19 جويلية و241 اصابة يوم 20 جويلية.

وتطور خلال نفس الفترة عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى الى 32529 شخصا، في حين قدر عدد الحالات النشيطة ب7548 شخصا بعد ان كان في حدود 8945 حالة بتاريخ 18 جويلية.

وابرزت المصالح الطبية بخصوص نسب استغلال الاسرة المخصصة لمرضى “كوفيد 19” بالقطاعين العام والخاص ان هذه النسبة بلغت 129 بالمائة بالنسبة لاسرة الاوكسيجين و80 بالمائة بالنسبة لاسرة الاوكسيجين في القطاع العام وقدرت ب171 بالمائة لاسرة الاوكسيجين و93 بالمائة لاسرة الانعاش في القطاع الخاص.