عاجل-بعد الضجة التي اثارها فيديو جثث موتى كورونا: مسؤول نقابي بشارل نيكول يرد ويوضح..

تم امس تداول فيديو صادم لجثث موتى بالكوفيد موضوعة بشكل غير لائق وفي فضاء غير مخصّص للموتى مما اثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وفي تعليق على الفيديو أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة، محيي الدين العوني، اليوم الخميس ان ظروف العمل بالمستشفى أصبحت كارثية.

وأوضح في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن عونا واحدا متوفر حاليا بغرفة الموتى بمستشفى شارل نيكول الذي يضم 9 أقسام كوفيد.

وتابع أن العون اضطر لتحويل جثث مرضى كورونا الى فضاء اخر بشكل وقتي في انتظار تسليم الجثث لدفنها بسبب تجاوز غرفة الموتى بالمستشفى طاقة استيعابها اثر الارتفاع المتسارع لحالات الوفاة لمرضى كورونا.

وأقر بأن هذه الوضعية لا تحترم حرمة الموتى لكن الأعوان يقومون بعملهم بحسب ماهو متوفر بالمستشفى وفي ظل واقع مرير.