المناظرة التونسية للمنتجات المحلية : من اجل دعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والانفتاح على الاسواق

أثبتت مناظرة المنتجات المحلية التونسية منذ نشأتها سنة 2017، والتي دخلت اليوم في نسختها الثالثة، أنها تمثل ركيزة فعلية للتنمية بالنسبة للفلاحين والمنتجين والمصنعين وكل المتدخلين في حلقة الانتاج.

وتجدر الاشارة ان هذه المسابقة يتم تنظمها مرة كل سنتين من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA) تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية، ويتم دعها من قبل “مشروع النفاذ إلى أسواق المنتجات الغذائية والمحلية” (PAMPAT 2) الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) بتمويل من كتابة الدولة للاقتصاد في الاتحاد السويسري (SECO).

وتنتظم الدورة هذه السنة خلال شهر أكتوبر المقبل وقد تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية بداية من يوم الخميس 20 ماي ويتواصل إلى غـايـة يوم الثلاثاء 20 جويليـة 2021 وباعتبار الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا تم التمديد في تاريخ التسجيل إلى غاية 6 اوت 2021. والدعوة موجّهـة إلى المنتجين لتقديم ملفات التسجيل لمنتجاتهم إلى اللجان الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبالمندوبات الجهوية للتنمية الفلاحية على مستوى كل ولايـة، وفقًا لأحكام قانون المناظرة والتعليمات الواردة في استمارة التسجيل التي يمكن تنزيلها من موقع واب المناظرة. www.concours-terroir.tn :

وقد تم تركيز هذه المناظرة بهدف مزيد إشعاع صورة العلامة التجارية للمنتجات المحلية، سواء في تونس أو في الخارج، والنهوض بجودة المنتجات الفلاحية المحلية وفقًا لمتطلبات الاسواق وللمعايير المثالية اضافة إلى تثمين الخبرة التقليدية والموروث الثقافي المحلي لمختلف الجهات التونسية.

وقد تمكنت هذه المناظرة في نسختيها الاولى والثانية من تحقيق نتائج طيبة حيث اجمع المشاركين فيها والحائزين على الميداليات ان التظاهرة ساهمت في اضفاء القيمة المضافة على منتجاتهم وتثمينها ودعم ترويجها.

وفيما يلي اراء بعض المشاركين في المناظرة واهم تطلعاتهم المستقبلية:

السيد نخلي بوغديري وكيل شركة Biozelfen ، وهي شركة مختصة في تحويل التين الشوكي ، افاد بأن “الميداليات التي حصلت عليها الشركة في هذه المناظرة ساهمت بشكل كبير في التعريف بعلامتنا التجارية على الصعيدين المحلي والعالمي. وقد ساهم ذلك في زيادة الطلب على جميع منتجاتنا لدرجة أننا واجهنا نقصًا في المخزون ، ولا سيما في المنتجات الحائزة على ميداليات.”

ومن بين المنتجات التي استفادت من دعم “مشروع النفاذ إلى أسواق المنتجات الغذائية والمحلية”PAMPAT” ، نخص بالذكر تين دجبة الذي شهد قفزة نوعية من حيث التعريف به و بالمنطقة بصفة عامة وفي هذا السياق تضيف السيدة فريدة دجبي وهي من بين المنخرطات في مجمع التنمية الفلاحية ” KNOUZ DJEBBA” ان المناظرة ساهمت اضفاء ديناميكية على المنطقة ساهمت بشكل كبير في تحسين وضعيات العديد من سكانها. ” حيث تفيد بان تين دجبة تطور من فاكهة بسيطة، مثل معظم المنتجات العادية ، إلى منتوج محلي ذي علامة جودة مميزة ساهم في مزيد تنمية الجهة . وقد توجت الديناميكية التي تم إنشاؤها بفضل مشروع PAMPAT بالنجاح بالحصول على ميداليات في المسابقة التونسية للمنتجات المحلية.

واكد السيد فؤاد قديش، من شركة Sun Antipasti المتخصصة في تحويل للخضروات، أن ” مشروع PAMPAT ساهم في النهوض بالمنتجات المحلية والترويج لها ولا سيما الهريسة التونسية. فقد كانت الميدالية الذهبية التي تحصلت عليها “هريسة حدائق قرطاج” نقطة انطلاق حقيقية لتطوير مبيعاتنا، مما شجعنا على تنويع مجموعة منتجاتنا وإنشاء العديد من المنتجات الجديدة.”

وبالنسبة للسيدة نجوى الضفلاوي، رئيسة الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية النسائية “التحدي” لإنتاج الهريسة “الريم” ERRIM، فقد كانت المناظرة خطوة جديدة نحو التميز و التألق كما تشير إلى ان الميدالية الذهبية التي فازت بها ساهمت في تسليط الاضواء على المنتوج الذي اصبح مطلوبا لدى المستهلك مضيفة ان ما اكتسبته من خلال المشاركة في هذه المناظرة لا يتلخص فقط في الحصول على الميدالية بل في طريقة التعريف بالمنتوج و عرضهو التي انعكست ايجابيا على كميات المبيعات .كما تشير ان القيمة المضافة للمنتوج اكسبتها ثقة في نفسها وساهمت في تطوير اداءها و تحديد اهدافها المستقبلية.

ومن جانبها أكدت السيدة ليلى المزغني، صاحبة شركة المربى والحلويات PAMPAM التي تم تأسيسها منذ سنة 2014 ان المشاركة في هذه المناظرة لعبت دورا مهما في مزيد التعريف بالمنتوج. حيث تقول “ان ميزة المسابقة تتمثل في كونها حلقة التواصل بيننا وبين الحرفيين كما مكنتنا من التعرف على منتجات اخرى ومناطق الانتاج. فعلى سبيل المثال، الرمان لدينا من تستور والتين لدينا من دجبة. وبفضل “مشروع النفاذ إلى أسواق المنتجات الغذائية والمحلية” PAMPAT ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية APIA، اكتسبنا أيضًا علاقات ، خاصة على المستوى الدولي. فبفضلهم تمكنت منتجاتنا من اكتساح الاسواق العالمية وأصبحت سفيرة لتونس، وخاصة في المغرب وأوروبا. ”

وتعتبر ليلى بن ساسي المشرفة على شركة Zohra la Vitrine du Terroir Tunisien ان المناظرة بمثابة حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين وكما اكدت على دور مشروع PAMPAT الذي لعب دورا رئيسيا في تصنيف وتوثيق المنتجات المحلية والمنتجات المتحصلة على الميداليات وذلك من خلال تخصيص دليل المنتجين الحائزين على الميداليات.

ان هذه الشهادات الحية ترجم بصفة جلية الدور الفعال لهذه المناظرة في مزيد التعريف بالمنتجات الفلاحية المحلية وبمناطق لإنتاج بالاضافة إلى توفير الدعم للمنتجين وذلك من خلال تكوينهم وتاطيرهم بعد المناظرة لا سيما فيما يتعلق بالترويج والانفتاح على الاسواق وحسن التموقع.