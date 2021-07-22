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الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تقدم هبة تتمثل في 19 جهاز مكثف أوكسجين لفائدة عدد من المستشفيات

2021/07/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تولت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، في إطار تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية، تقديم هبة تتمثل في 19 جهاز مكثف أوكسجين بسعة 10 لتر، لكل من مستشفيات ولايات تطاوين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وباجة ومنوبة.

وأفادت وكالة التبغ والوقيد، في بلاغ إعلامي لها اليوم الخميس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى معاضدة عمل الحكومة في مجابهة فيروس كورونا والحد من تداعياته الصحية على البلاد.

وجاء في البلاغ الاعلامي أيضا أن الادارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد قامت باقتناء 4 أجهزة مكثف اوكسيجين ووضعتها على ذمة الوحدة الطبية للمؤسسة بهدف مساعدة أعوان الوكالة.

يشار إلى أن تونس شهدت نقصا في مادة الأوكسجين في عدد من المؤسسات الاستشفائية بولايات الجمهورية بعد تزايد عدد المصابين بالفيروس، مما استوجب تدخل بلدان شقيقة وصديقة مدت تونس بتجهيزات طبية وبكميات من الأوكسجين.

كما ساهمت جمعيات ومنظمات وطنية في إسناد مجهودات الدولة على مستوى توفير مادة الأوكسجين، وذلك عبر اقتناء المكثفات والتبرع بها لفائدة الوحدات الاستشفائية أو إعارتها للمرضى الذين يتلقون علاجهم بمنازلهم.

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