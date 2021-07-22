مسدس وحشيش بحوزة تونسي في ميناء حلق الوادي

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي مساء أمس الأربعاء 21 جويلية 2021 من ضبط مسدس ناري وثلاث قطع مخدرة وكمية من الحشيش تزن اجمالا 80 غراما إضافة إلى آلة لرحي مادة الحشيش مخفية بإحكام داخل سيارة مسافر تونسي مقيم بالخارج .

وقد تمّ إخضاع أمتعة المسافر المذكور إلى التفتيش الدقيق حيث تم العثور على المسدس داخل المقعد الخلفي للسيارة في حين تم اخفاء المواد المخدرة داخل علب لمسحوق الشوكولاتة.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.