عاجل: في ماطر..يطعن والدته بالسكين ويلاحقها الى المستشفى..

تمكنت قوات الشرطة ببنزرت من إيقاف شاب أصيل ماطر في العقد الثالث من العمر حاول اقتحام مستشفى بنزرت متسلحا بسكين حيث كانت والدته تخضع لعملية جراحية عاجلة أثر طعنه لها!

و تفيد و قائع الحادثة وفق موزاييك بأن شاباً أعزب أصيل ماطر في العقد الثالث طعن والدته بسكين ثم لاذ بالفرار، وفي الأثناء تم نقل والدته في حالة حرجة الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لاخضاعها الى عملية جراحية فلحق بها وقد لفت انتباه الاعوان بتصرفاته غير العادية فقاموا باستدعاء الشرطة التي قامت بايقافه وبتفتيشه تم العثور لديه على سكين.