منوبة :36 وفاة في جويلية فقط بالمستشفى المحلي بطبربة والاطار الطبي يستنجد لتوفير اسرة انعاش وانقاذ المرضى

طالب رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بطبربة رشيد الحميدي، اليوم الخميس ، بانقاذ مرضى المستشفى من خطر الموت بتوفير اسرة انعاش لهم في مستشفيات بالعاصمة وبالمدن المجاورة

واضاف ان المستشفى يشهد في الفترة الاخيرة تزايدا كبيرا لعدد الوفيات في صفوف مصابي الكوفيد ،حيث بلغ عدد الوفيات منذ بداية شهر جويلية 36 وفاة ،11 منهم سجلوا منذ الاثنين المنقضي .

واكد أن طاقة استغلال آلات الاوكسجين الطبي والقوارير بلغت طاقتها القصوى، بوجود 36 مريضا مصابا في قسم الاستعجالي البالغة طاقة استيعابه 25 سرير اوكسجين منهم 10 مرضى يتطلبون الايواء باقسام الانعاش، اضافة الى 26 مريضا موزعين على قسمي الكوفيد بالمستشفى.

وبين ان غالبية المصابين هم من كبار السن وحالتهم متعكرة جدا تتطلب الايواء باقسام الانعاش،وليس الاوكسجين وهي الخدمة الطبية الوحيدة التي يوفرها المستشفى ، حيث يموتون في بهو القسم في انتظار مكان شاغر او في سيارات الاسعاف اثناء نقلهم للمستشفى.

واشار الى انه، في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تشهده جل المستشفيات ،وبلوغ اسرة الانعاش طاقتها القصوى فان الحل العاجل يكمن في تجنيد كافة الجهات المعنية وتسخير كل الوسائل للاسراع في تشغيل المستشفى الميداني قيد الانجاز بمعهد القصاب بنسق حثيث، وخاصة الاستباق بتوفير الموارد البشرية من اطار طبي وشبه الطبي لضمان انطلاقته السريعة، والكفيلة بانقاذ ارواح ابناء الجهة.

وكان طبيب الصحة العمومية المباشر بنفس قسم الإستعجالي ،عبد العزيز العشّي قد اطلق بدوره نداء استغاثة لانقاذ مرضى الكوفيد بمنوبة من الموت بسبب تعذر توفير خدمة الانعاش بالمستشفى المحلي.

واكد على ضرورة تدخل القطاع الخاص لتفادي تزايد عدد الضحايا في قادم الأيام القليلة المقبلة إلى أن يتم تركيز المستشفى الميداني.

يذكر ان ولاية منوبة لا تتوفر بها اية مصحة خاصة، يمكن اعتماد آلية تسخيرها لاستقبال المرضى عند الاقتضاء، وتقتصر الجهود على تنسيق الادارة الجهوية للصحة مع بقية الهياكل الصحية المركزية ، وبالولايات المجاورة بحثا عن اسرة انعاش شاغرة لمرضى الجهة خاصة بعد تجاوز طاقة استيعاب وحدة الانعاش بالقصاب طاقتها بايواء 07 مرضى كوفيد.