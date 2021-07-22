قبلي: تلقيح 206 أشخاص خلال الحملة المتنقلة برجيم معتوق وإقرار مواصلة الحجر الصحي الشامل بالجهة إلى موفى الشهر الجاري

أكّد المنسق الجهوي لحملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” بولاية قبلي، الدكتور علي الطبال، أنه تم تلقيح 206 أشخاص ممن تفوق أعمارهم الـ50 سنة من متساكني معتمدية رجيم معتوق خلال الحملة المتنقلة، التي تحولت، اليوم الخميس، الى هذه المعتمدية الحدودية.

وأضاف الدكتور الطبال، في تصريح لـ(وات)، أن معتمدية رجيم معتوق، ستنتفع بأكثر من 500 تلقيح خلال هذه الحملة، التي ستتواصل خلال الايام القادمة، بعد ان انطلقت نهاية الاسبوع المنقضي بمعتمدية الفوار، ومكنت الى حد الان من تلقيح 445 من أهالي هذه المعتمدية التي ستنتفع بـ2000 تلقيح طيلة أيام هذه الحملة التي ستستأنف قريبا.

وفي ذات السياق، أشار المصدر ذاته، الى ان وزارة الصحة برمجت انجاز حملة كبرى للتلاقيح خلال الاسبوع المقبل، ستشمل معتمديات دوز والفوار ورجيم معتوق، وسيتم خلالها تقديم 10 الاف جرعة للفئات العمرية أكبر من 40 سنة، علاوة على بعض الحاملين للامراض المزمنة.

وبيّن، ان العدد الجملي للمسجلين الى حد الان في منظومة “ايفاكس” بولاية قبلي، يناهز 30 الف مسجلا، وقد تم تلقيح 26630 شخصا الى حدود اليوم، من بينهم 10330 شخصا استفاد من الجرعة الثانية من التلاقيح، لافتا الى ان الحملة المفتوحة التي تم تنظيمها يوم عيد الاضحى مكنت من تطعيم 703 أشخاص.

يشار، في جانب آخر، الى ان والي قبلي، منصف شلاغمية، قد أقر اليوم مواصلة فرض الحجر الصحي الشامل بالولاية الى غاية 31 جويلية الجاري.