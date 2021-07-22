بنزرت، كورونا :تراجع عدد المعتمديات المصنفة ذات مؤشر “خطير”الى 7 من مجموع 11 معتمدية

افادت خلية اليقظة والترصد الطبي بالادارة الجهوية للصحة ببنزرت ان 7معتمديات من مجموع 11معتمدية بولاية بنزرت لازالت تصنف ضمن المناطق ذات مؤشر “خطير”في علاقة بانتشار فيروس كورونا بها خلال الاسبوعين الاخيرين .

واوضحت خلية اليقظة ان المعتمديات التي لايزال مؤشر الاصابات بها مرتفعا هي معتمديات بنزرت الشمالية وجرزونة وسجنان واوتيك وماطر والعالية ،بينما تراجع مؤشر الاصابات الى ما دون 400 اصابة على 100 الف ساكن بكل من جومين ومنزل بورقيبة وغزالة وبنزرت الجنوبية .

ودعت الى مواصلة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصحية الوقائية ومزيد تفعيل الاجراءات الاستباقية المتخذة من قبل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية ،خاصة وان مؤشر الوفيات لايزال مرتفعا بكامل الجهة ،حيث سجلت الجهة الصحية ببنزرت خلال ايام 19و20و21جويلية الجاري ،ما يوازي 26حالة وفاة ،ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات حتى يوم امس الاربعاء 813حالة وفاة ،بينما عدد حاملي الفيروس ممن اجروا التحاليل المخبرية بلغ 3549 شخصا منهم 302يقيمون بالفضاءات الاستشفائية العمومية .

يشارالى ان العدد الاجمالي للاصابات بولاية بنزرت منذ بداية الجائحة الفيروسية العالمية بلغ 20901 حالة شفي منهم 16539 شخصا ،بينما بلغ العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الاولى ، 71447 شخصا ،و العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية ، 35364 فردا.