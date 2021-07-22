بنزرت: اندلاع حريق بالفضاء الداخلي بمصنع لتحويل الملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل

افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت ،كمال المليتي ان حريقا هائلا اندلع عشية اليوم بالفضاء المخصص للفواضل داخل مصنع لتحويل الملابس المستعملة واقع بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل تسبب في احتراق كميات هائلة من فواضل الاقمشة والملابس المستعملة والبلاستيك والورق المقوى شديد الاشتعال ،دون ان يخلف اي اضرار بشرية .

واوضح ان مصالح الحماية المدنية تولت تسخير فريق خبير من اطارات الحماية المدنية و 3 اليات اطفاء كبيرة الحجم ، الى جانب الاستعانة بالة تراكس من قبل بلدية بنزرت، من اجل السيطرة الكاملة على النيران واخمادها في المهد بعد حوالي 5ساعات من العمل المضني ، ومنع النيران من ان تستعر اكثر فاكثر وتمتد للمحيط الداخلي للمصنع ومنه لبقية الفضاءات الصناعية القريبة من الوحدة الصناعية .

ولفت كمال المليتي الى ان حريق اليوم قد تزامن مع الراحة السنوية للمصنع، ملاحظا ان الحريق كان قد شب في ذات التوقيت من السنة الماضية والسنة التي قبلها حسب قوله ، حيث دعا الجهات المسؤولة للتحري في الموضوع واتخاذ الاجراءات الواجبة والضامنة لعدم تكرار الامر ،نظرا لخطورة الامر وغياب ادنى شروط السلامة بالوحدة .

يشار ان ذات الوحدة الصناعية كانت شهدت عديد الحرائق المتزامنة مع العطلة السنوية للعملة في السنوات الخمس الماضية واخرها السنة المنقضية حيث ظلت ،عقب السيطرة على الحريق ،السنة الدخان تتعالى لاكثر من شهر مخلفة روائح كريهة بسبب نوعية الفواضل البلاستيكية والاقمشة شديدة الالتهاب ، بما خلف استياء كبيرا لدى متساكني المنطقة ومحيطها القريب والبعيد .