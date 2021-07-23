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البريد التونسي يعلن فتح 162 مكتب بريد بصفة استثنلئية، غدا السبت، لخلاص جرايات الصناديق الاجتماعية

2021/07/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يفتح، غدا السبت، 162 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية، وبصفة استثنائية، أبوابه بداية من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية منتصف النهار و15 دقيقة، لتسهيل قضاء شؤون المواطنين وخلاص الجرايات الصادرة عن الصناديق الاجتماعية في أفضل الظروف، وفق بلاغ صادر، اليوم الجمعة، عن البريد التونسي.

وكان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أعلن يوم 19 جويلية الجاري، عن صرف جرايات هذا الشهر بداية من يوم الجمعة 23 جويلية، لفائدة جميع أصحاب الجرايات بقطع النظر عن طريقة الخلاص سواء لحرفاء البريد التونسي الذين تصرف لهم جراياتهم عن طريق الحوالات البريدية أو أصحاب الحسابات البريدية أو لحرفاء المؤسسات البنكية.

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