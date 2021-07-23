الكاف-كوفيد19: تسجيل 9 وفيات و133 إصابة جديدة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيينها الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” عن تسجيل 9 وفيات و133 إصابة جديدة على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 283 عينة رفعت بتاريخ 21 جويلية.

وارتفع بموجب الحصيلة الجديدة عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 463 شخصاً وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و570 منها 12 ألفا و905 حالة شفاء.

وكشفت الاحصائيات الجديدة تواصل الضغط على المستشفيات حيث ارتفع عدد المقيمين فيها إلى 123 شخصا منهم 14 في اقسام الانعاش والعلاج المكثّف، فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 1665 شخصا يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال الايام الـ10 الاخيرة.

وتؤكد الادارة الجهوية للصحة بالكاف في بياناتها المتواصلة على خطورة الوضع الصحي بالجهة وتدعو المواطنين إلى التقيد بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه واجتناب الازدحام والفضاءات المغلقة قدر الإمكان بهدف كسر حلقة العدوى بالفيروس والحد من انتشار الوباء في الجهة.