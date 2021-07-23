عاجل: هذا ما تقرر بخصوص المعتدي على طبيب بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي بالاعتداء على طبيب مداوم بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس وإدراج شخص اخر محل تفتيش، وفق ما صرّح به اليوم الجمعة لـ”وات” الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي عمر حنين.

وأوضح المتحدث، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بمواصلة الاحتفاظ بالمتهم بعد أن تمت إحالة الملف إليها أمس من قبل الفرقة الأمنية التي باشرت محضر البحث واستكملت التحقيقات الأولية في القضية التي جدت أول أمس الأربعاء

وتتمثل الحادثة التي سجلت أمس الأول، وفق ما وثقته مقاطع فيديو لكاميرات المستشفى، في الإعتداء بالعنف الشديد على طبيب مداوم بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الياسمينات، مباشرة بعد خروجه من باب القسم من قبل شخص تفيد المعطيات الأولية أنه قدم إلى المستشفى، بمرافقة والدته التي أثبتت الكشوفات الطبية مفارقتها للحياة قبل وصولها للمستشفى رغم مجهودات التي قام بها فريق الانعاش بالمستشفى، وفق تصريحات مدير المستشفى ابراهيم الضوافلي

واتخذت إدارة المستشفى التي تولت رفع قضية في المعتدي في “الاضرار عمدا بملك الغير والاعتداء على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه ” إجراءات حمائية جديدة بالتعاون مع الجهات الأمنية على غرار تركيز مركز مناوبة واستمرار على كامل اليوم وتعزيز الإطارات الأمنية المتواجدة بإطارات جديدة وإحداث نقاط للحراسة قريبة من أقسام ألاستعجالي والطوارئ وتحيين الخطة الأمنية المعتمدة بعد تكرر مثل هذه الاعتداءات.