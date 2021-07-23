لأوّل مرّة في تونس:Ooredoo تطلق eSIM، أحدث تكنولوجيات الاتصالات

تعلن Ooredoo عن انطلاق ترويج eSIM في كلّ نقاط البيع. تسمح هذه الخدمة الافتراضية للمشترك بالتمتع بمختلف الخدمات المسداة من خلال شريحة الهاتف وأكثر.

بعد الشريحة SIM ومسار تطويرها نحو التقليل من حجمها (mini-SIM و micro-SIM و nano-SIM)، جاء دور eSIM (embedded SIM): شريحة “افتراضية” يتم ربطها بجهاز يمكن أن يكون هاتفا ذكيا أو لوحة رقمية. تكنولوجيا جديدة تجذّر ريادة Ooredoo في مجال رقمنة قطاع الاتصالات تحت شعار “أحنا الديجيتال”.

وفي هذا الاطار صرّح السيد سونيل ميشرا مدير التسويق بشركة Ooredoo تونس: “في Ooredoo، نؤمن بأن الابتكار الرقمي يمكن أن يسهّل حياة الناس ويثريها. نحن ملتزمون باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية ومواصلة الاستجابة لحاجيات الحرفاء للحفاظ على موقع الريادة في السوق التونسية”.

ويمكن للمشترك الحامل لهاتف ذكي أو لوحة رقمية تغيير طريقة استخدامه لخط الهاتف الجوال الخاص به والحصول على eSIM من خلال الاتصال بإحدى متاجر Ooredoo.

بمجرّد تشغيلها، تمكّن eSIM المشترك من استخدام جهازه والتمتع بجملة خدمات Ooredoo (مكالمات وانترنت وإرساليات قصيرة) من خلال اختيار إحدى العروض التي يوفّرها المشغّل.

تعلن eSIM انطلاق عصر الخط الافتراضي الرقمي 100% وتدعم مكانة Ooredoo كرائد للإنتقال الرقمي في تونس.