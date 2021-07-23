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سعيد يفتح النار على وسائل الاعلام: جلود أضاحي قبل نشاطي في نشرة الأنباء..

2021/07/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال تصريح إعلامي اليوم على هامش إشرافه اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 على تلقي تونس 500 ألف جرعة كهبة من فرنسا من نوع جونسون اند جونسن، وسائل إعلام بالتعتيم على نشاطه وعلى المجهودات التي يقوم بها لجلب مساعدات ولقاحات ضد كورونا.

وقال سعيد غاضبا ”تم القيام بالعديد من المبادرات مع الدول الأجنبية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.. هذا كله يتم التعتيم عليه من قبل وسائل الإعلام”.

وتابع ”في شريط الأنباء أول أمس، يتكلمون عن جلود الأضاحي قبل أن يتحدثوا عن مكالمات مع رؤساء دول شقيقة، كأن قضية الجلود أهم! على الأقل كان عليهم أن يحترموا الدول الأخرى”.

وشدد قائلا ”سيتأتي الوقت الذي يعرف فيه التونسيون الكثير من الحقائق والجرائم، وسيتحمل من أجرموا مسؤولياتهم أمام القانون..

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