احباط 9 عمليات “حرقة” وانقاذ 175 شخصا من الغرق

تمكنت وحدات الحرس البحري بقابس وجربة ونابل والمنستير و جرجيس في الليلة الفاصلة بين يومي 21 و 22 جويلية الجاري من إحباط 9 عمليات هجرة غير نظامية عبر البحر كما تمكنت من نجدة و إنقاذ 175 مهاجرا بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات الإبحار، وفق بلاغ أصدره الناطق باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

وأضاف الجبابلي أن من بين المبحرين خلسة 6 أشخاش مفتش عنهم أحدهم صادر في شأنه 29 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة في كل من بنزرت ومدنين والمنستير وبن عروس، وفق ذات المصدر، في نفس الليلة، من ضبط 54 شخصا من بينهم 34 من جنسيات إفريقية مختلفة بعد أن كانوا بصدد التحضير لإجتياز الحدود البحرية وحجزت لديهم محركات بحرية وكمية من المحروقات وصدريات سباحة وآلة تحديد مواقع ومبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية وذلك في إطار العمليات الإستباقية.

وأوضح الجبابلي أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.