منوبة: 13حالة وفاة و260 إصابة جديدة بكورونا و602 حالة شفاء

سجّلت ولاية منوبة أمس الخميس 13 حالة وفاة جراء فيروس “كورونا”، و260 إصابة جديدة بالفريوس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالحهة إلى 841 حالة، والإصابات المؤكدة إلى 25493 إصابة، وذلك منذ بدء انتشار الجائحة، وفق معطيات محينة صادرة، اليوم الجمعة، عن الإدارة الجهوية للصحة.

وتتعلق الوفيات الجديدة، بـ3 حالات توفوا بمنازلهم، أصغرهم سنا رضيع لم يتجاوز عمره الشهر من وادي الليل، فيما توزعت باقي الحالات حسب المعتمديات، إلى 06 حالات بدوار هيشر، و03 حالات بالبطان وحالة واحدة بكل من منوبة ووادي الليل.

ويقدر عدد الحالات النشيطة، حاليا 3257 حالة، منها 107 حالة محل ايواء بقسمي الكوفيد بالقصاب والمستشفى المحلي بطبربة

في المقابل، سجلت منوبة رقما قياسيا في حالات الشفاء ب602 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 21395 حالة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة بـ956 حالات، ووادي الليل بـ636 اصابة، وطبربة بـ584 حالة، والجديدة بـ332 حالة، والمرناقية بـ279حالة، ومعتمدية دوار هيشر بـ270 حالة، والبطان بـ111 حالة، وبرج العامري بـ89 حالة.