عاجل: هذا ما تقرر بخصوص المعتدي على طبيب بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس..

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وزير الصحة بالنيابة يتعهد بتتبع المعتدين على الهياكل الصحية والعاملين فيها

2021/07/23 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تعهد وزير الصحة بالنيابة، محمد الطرابلسي، باتخاذ كل التدابير لتتبع المعتدين على الهياكل الصحية والعاملين فيها والعمل على توفير كل ما يساهم في تأمين المو?سسات الاستشفائية بكامل جهات البلاد ضد كل الاعتداءات بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وأثنى وزير الصحة بالنيابة، لدى استقباله عشية اليوم بمقر الوزارة الطبيبين اللذين تعرضا إلى الاعتداء ثاني ا?يام عيد الأضحى بمستشفى الياسمينات ببن عروس على جهود كل العاملين بالقطاع الصحي لما يبذلونه من جهود متواصلة للإحاطة والتكفل بالمرضى المصابين بكوفيد-19.
وفي وقت سابق من اليوم استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي بقصر الحكومة بالقصبة الطبيبين الذين تم الاعتداء عليهما أول أمس بالعنف في مستشفى الياسمينات ببن عروس بحضور المستشار لدى رئيس الحكومة أسامة الخريجي، ومدير مستشفى الياسمينات بن عروس.
وقد شدد رئيس الحكومة على العمل على ملاحقة المعتدين ضد الهياكل الصحية والعاملين فيها وتأمين المستشفيات الصحية ولاسيما أقسام الاستعجالي من كل مظاهر الاعتداءات.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس قد أذنت بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي بالاعتداء على طبيب مداوم بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببنعروس وإدراج شخص آخرمحل تفتيش، وفق ماصرّح به اليوم الجمعة لـ(وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي، عمرحنين.

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