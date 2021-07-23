عاجل: هذا ما تقرر بخصوص المعتدي على طبيب بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس..

البريد التونسي يعلن فتح 162 مكتب بريد بصفة استثنلئية، غدا السبت، لخلاص جرايات الصناديق الاجتماعية

القبض على سبعة أشخاص بالقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة كانوا بصدد اجتياز الحدود الغربية خلسة

احباط 9 عمليات هجرة غير نظامية وانقاذ 175 شخص من الغرق وضبط 54 آخرين كانوا بصدد التحضير

الكاف: التمديد في الحجر الصحي الشامل إلى غاية 31 جويلية

2021/07/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قرّرت اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية الكاف، اليوم الجمعة، التمديد في الحجر الصحي الشامل إلى غاية 31 جويلية، ومواصلة العمل بنفس الإجراءات المقررة في الغرض للحدّ من انتشار فيروس “كورونا المستجد.
وارتأت اللّجنة، خلال اجتماعها المنعقد، اتخاذ هذا القرار اعتمادا على المؤشرات المسجلة بالجهة فيما يتعلق بانتشار جائحة “كورونا”، والتي تبرز، وفق التقرير الذي قدمه المدير الجهوي للصحة بالكاف، طارق الراجحي، تواصل ارتفاع عدد الوفيات والاصابات، وتسجيل نسب عدوى مرتفعة تقارب الألف بالنسبة لكل 100 ألف ساكن.
ووضعت اللّجنة، بالمناسبة، برنامج عمل يهدف إلى دعم المؤسسات الاستشفائية بالأسرة والتجهيزات المصاحبة، والتركيز على انجاز حملات التلقيح وردع المخالفين للحجر الصحي الشامل وللبروتوكول الصحي، وذلك للحد من انتشار الوباء في الجهة وكسر حلقات العدوى بالفيروس.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn