عاجل: هذا ما تقرر بخصوص المعتدي على طبيب بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس..

البريد التونسي يعلن فتح 162 مكتب بريد بصفة استثنلئية، غدا السبت، لخلاص جرايات الصناديق الاجتماعية

القبض على سبعة أشخاص بالقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة كانوا بصدد اجتياز الحدود الغربية خلسة

احباط 9 عمليات هجرة غير نظامية وانقاذ 175 شخص من الغرق وضبط 54 آخرين كانوا بصدد التحضير

بن عروس: تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري، اليوم الجمعة حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس و44 إصابة جديدة بكورونا، بعد أن قامت الوحدات الصحية بإجراء تحاليل ل69 تحليل عينة تم الاشتباه في إصابة أصحابها بالفيروس.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس، إلى 544 حالة وفاة، وإجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي منذ بداية الجائحة، إلى 17126 إصابة.

وقامت المراكز المعنية بتقديم التلاقيح ضد فيروس كورونا، اليوم، بتطعيم 3963 شخصا تم استدعاؤهم لتلقي الجرعات، ويتوزعون وفق احصائيات الادارة الجهوية للصحة على 2380 من الاناث و1583 من الذكور.

وبخصوص وضعية الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد ـ19، ارتفع عدد المقيمين بقسم الاستعجالي للمستشفى الجهوي بالياسمينات، الى 49 مقيما وبقسم الانعاش الى 10 حالات وبقسم الطب الباطني إلى 28 مريضا. كما يقيم بمستشفى الاصابات والحروق البليغة 28 مصابا، يتوزعون على 7 حالات بقسم الانعاش و21 بقسم كوفيد بالمستشفى.
حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس و44 إصابة جديدة بكورونا، بعد أن قامت الوحدات الصحية بإجراء تحاليل ل69 تحليل عينة تم الاشتباه في إصابة أصحابها بالفيروس.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس، إلى 544 حالة وفاة، وإجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي منذ بداية الجائحة، إلى 17126 إصابة.

وقامت المراكز المعنية بتقديم التلاقيح ضد فيروس كورونا، اليوم، بتطعيم 3963 شخصا تم استدعاؤهم لتلقي الجرعات، ويتوزعون وفق احصائيات الادارة الجهوية للصحة على 2380 من الاناث و1583 من الذكور.

وبخصوص وضعية الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد ـ19، ارتفع عدد المقيمين بقسم الاستعجالي للمستشفى الجهوي بالياسمينات، الى 49 مقيما وبقسم الانعاش الى 10 حالات وبقسم الطب الباطني إلى 28 مريضا. كما يقيم بمستشفى الاصابات والحروق البليغة 28 مصابا، يتوزعون على 7 حالات بقسم الانعاش و21 بقسم كوفيد بالمستشفى.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn