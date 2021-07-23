بن عروس: تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري، اليوم الجمعة حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس و44 إصابة جديدة بكورونا، بعد أن قامت الوحدات الصحية بإجراء تحاليل ل69 تحليل عينة تم الاشتباه في إصابة أصحابها بالفيروس.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس، إلى 544 حالة وفاة، وإجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي منذ بداية الجائحة، إلى 17126 إصابة.

وقامت المراكز المعنية بتقديم التلاقيح ضد فيروس كورونا، اليوم، بتطعيم 3963 شخصا تم استدعاؤهم لتلقي الجرعات، ويتوزعون وفق احصائيات الادارة الجهوية للصحة على 2380 من الاناث و1583 من الذكور.

وبخصوص وضعية الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد ـ19، ارتفع عدد المقيمين بقسم الاستعجالي للمستشفى الجهوي بالياسمينات، الى 49 مقيما وبقسم الانعاش الى 10 حالات وبقسم الطب الباطني إلى 28 مريضا. كما يقيم بمستشفى الاصابات والحروق البليغة 28 مصابا، يتوزعون على 7 حالات بقسم الانعاش و21 بقسم كوفيد بالمستشفى.

حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس و44 إصابة جديدة بكورونا، بعد أن قامت الوحدات الصحية بإجراء تحاليل ل69 تحليل عينة تم الاشتباه في إصابة أصحابها بالفيروس.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس، إلى 544 حالة وفاة، وإجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي منذ بداية الجائحة، إلى 17126 إصابة.

وقامت المراكز المعنية بتقديم التلاقيح ضد فيروس كورونا، اليوم، بتطعيم 3963 شخصا تم استدعاؤهم لتلقي الجرعات، ويتوزعون وفق احصائيات الادارة الجهوية للصحة على 2380 من الاناث و1583 من الذكور.

وبخصوص وضعية الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد ـ19، ارتفع عدد المقيمين بقسم الاستعجالي للمستشفى الجهوي بالياسمينات، الى 49 مقيما وبقسم الانعاش الى 10 حالات وبقسم الطب الباطني إلى 28 مريضا. كما يقيم بمستشفى الاصابات والحروق البليغة 28 مصابا، يتوزعون على 7 حالات بقسم الانعاش و21 بقسم كوفيد بالمستشفى.