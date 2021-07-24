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عاجل: تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات ب317 حالة وفاة منذ ظهور الوباء..

2021/07/24 الأولى, المصدر, مجتمع

سجلت تونس أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة في تونس إلى غاية يوم 22 جويلية الجاري، إذ بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها 317 حالة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة صباح اليوم السبت.
وأوضحت الوزارة أن من بين هذه الحصيلة 56 وفاة حصلت يوم 22 جويلية.
كما سجلت بذات تاريخ 22 جويلية الجاري 5624 إصابة جديدة بالفيروس مبلغا عنها وذلك بعد إجراء 18 ألفا و780 تحليلا مخبريا ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 563 ألفا و930 شخصا، بنسبة تحاليل إيجابية قدّرت بـ 29.95 بالمائة، حسب ذات الاحصائيات الدورية لوزارة الصحة حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد.

ونبّهت الوزارة إلى أن عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته وتشمل الوفيات التي حدثت خلال 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في نفس اليوم والوفيات التي حدثت في الأيام السابقة ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.
ونبهت الوزارة ضمن ذات الاحصائيات إلى أنه لا ينبغي تفسير الزيادة الناتجة على أنها زيادة خلال 24 ساعة الماضية

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