عاجل: ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا..

أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن إكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وذكرت صحيفة “Mirror” نقلا عن مختصين أنه “حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج”.وأفادت بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

ولا يعرف الأطباء بعد ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا “دلتا”، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

وكالات