احباط 9 عمليات “حرقة” وانقاذ 175 شخصا من الغرق

وصول 500 ألف جرعة من التلاقيح ممنوحة من الجمهورية الفرنسية إلى تونس

سعيد يفتح النار على وسائل الاعلام: جلود أضاحي قبل نشاطي في نشرة الأنباء..

لأوّل مرّة في تونس:Ooredoo تطلق eSIM، أحدث تكنولوجيات الاتصالات

عاجل: ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا..

2021/07/24 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن إكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وذكرت صحيفة “Mirror” نقلا عن مختصين أنه “حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج”.وأفادت بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

ولا يعرف الأطباء بعد ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا “دلتا”، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

 

وكالات

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn