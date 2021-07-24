رئيس الحكومة يدعو إلى الترفيع في نسق حملة التلقيح والوصول الى المواطنين في المناطق النائية

دعا رئيس الحكومة هشام مشيشي للترفيع في نسق الحملة الوطنية التلقيح والوصول للمواطنين في المناطق النائية عبر تخصيص مراكز متنقلة للغرض، وذلك خلال زيارة أداها اليوم السببت إلى مركزالتلقيح بالناظور ومركز التلقيح بصواف الذي تنطلق منه الفرق المتنقلة للتلقيح بالارياف والمناطق البعيدة في ولاية زغوان.

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ان المشييشي، الذي كان مرفوقا بوالي الجهة صالح مطيراوي، شدد على ضرورة مواصلة المعركة ضد فيروس كورونا بنفس الحماس الذي انخرطت فيه أجهزة الدولة وأبناء القطاع الصحي والمؤسستين العسكرية والأمنية.

وتحادث رئيس الحكومة، وفق ذات البلاغ، مع الإطار الطبي والإداري وفرق المتطوعين الساهرين على تأمين عملية التطعيم، مستمعا إلى مشاغلهم واقتراحاتهم للترفيع في نسق حملة التلقيح والوصول إلى المواطنين الذين يقطنون في الأرياف والمناطق النائية.

وتوجه بنداء إلى كل قطاع الصحة العام والخاص والإطار شبه الطبي وكل التونسيين بالداخل والخارج والمنظمات الوطنية للانخراط في إنجاح حملة التلقيح التي قال إنها “اولوية الاولويات التي يجب ان يتجند لها الجميع”.

وأقر رئيس الحكومة بوجود صعوبات في توفير المعدات الطبية، داعيا الى مساندة المجهود الوطني الذي تساهم فيه كل هياكل الدولة والمجتمع المدني وعموم المواطنين لتوفير المعدات وتجهيز المستشفيات.